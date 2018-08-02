Закарпатье все? Венгрия назначила своего министра по делам украинской области

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной заявил, что Украине не стать членом ЕС и НАТО, а также объявил о создании должности министра, ответственного за развитие Закарпатской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заявления Орбана Киев отреагировал ожидаемой истерикой, обвинив Венгрию в использовании подходов страны-агрессора. «Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, – сообщили в украинском дипломатическом ведомстве, напомнив, что Закарпатье – территория «Незалежной». – Действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации».

Напомним, отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились в 2017 году: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева. А в феврале 2018 года Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. Уже в марте разгорелся новый скандал: Киев собрался возобновить работу военной части в Закарпатской области в городе Берегово, в котором большинство населения – венгры. В мае Будапешт принял «Меморандум защиты закарпатских венгров», живущих на Украине, в ответ на скандальный закон «Об образовании», принятый Киевом.

Венгрия требует от Украины продлить переходный период для введения украинского языка как единственного для обучения в школах, отказаться от языковых ограничений в частных образовательных учреждениях и начать переговоры с представителями венгерской диаспоры.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.08.18

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