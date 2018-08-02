В Керчи предприниматель перевозил мусор с пляжей на городское кладбище

В Керчи ответственный за уборку городских пляжей предприниматель вывозил мусор на кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмен не заключил договоры с управляющими компаниями на вывоз отходов и сам развозил мусор по разным городским площадкам. Во время одного из таких рейдов он был пойман «за руку»: складировал отходы в контейнер на территории кладбища.

«На место были вызваны сотрудники управления муниципального контроля администрации города Керчи, которые выписали протокол, обязали оплатить штраф и произвести изъятие мусора из контейнера и транспортировку его на полигон бытовых отходов в установленном порядке», – написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По словам директора комбината благоустройства Игоря Гусева, в Керчи подобный случай не редкость. Местные предприниматели, желая сэкономить, не заключают договоры на вывоз мусора, предпочитая складировать его в контейнерах, установленных в разных районах города. В результате местные жители сталкиваются с проблемой переполненности мусорных баков.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 02.08.18

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