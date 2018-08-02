А может это не Севастополь? Чиновники отчитались о «чистом» городе (ФОТО)

Пока в правительстве Севастополя отчитываются о вычищенном после празднования Дня ВМФ городе, горожане бьют тревогу из-за антисанитарии на Северной стороне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после праздника на официальном портале правительства появилась информация о привлечении к уборке города-героя более тысячи коммунальщиков. Принимал их работу начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Евгений Романенко, который даже выразил благодарность за успех в «деле».

Однако горожане заявляют: на самом деле все обстоит иначе. «Хочу занести в черный список пресс-службу правительства Севастополя, которая сообщила, что мусор в городе убран после дня ВМФ. Может Северная – не город Севастополь», – возмущается в социальной сети местный житель и в доказательство своих слов прикрепляет «живописную» фотографию пляжа, заваленного отходами человеческого «бытия».

ФОТО группы VK «Черный список Севастополь»

«Так выглядит площадка в районе Радиогорки, с которой запускался салют, и куда приехали массы желающих понаблюдать за зрелищем. Местные жители, конечно, привыкли к тому, что коммунальщики игнорируют «непляж», но тогда не надо нас травить официальными байками про убранный мусор», – заключил севастополец.

Одни комментаторы активно поддерживают горожанина: «Травить официальными байками – это главное правило чиновников». Другие отмечают, что грязно не только на Северной стороне города: «Вы ещё в Любимовки не видели, там горы мусора».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.08.18

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