В Судаке пластик обрек дельфина на голодную смерть

На пляж Солнечной долины под Судаком выбросился дельфин, которого обрек на голодную смерть кусок застрявшего в пасти пластика.

Как сообщили РИА «Новый День» в автономной некоммерческой организации Serene Sea/ «Безмятежное море», обнаруженный самец белобочки возрастом около двух лет находился в крайней степени истощения: кости прощупывались сквозь кожу, глубоко ввалена «шея» и бока, визуально просматривались ребра плюс сильная потеря мышечной массы и грибковые поражения кожи.

«Однако самым проблемным местом оказался рот. Раскрыв пасть белобочки, мы обнаружили достаточно большой рифленый кусок пластика в форме колеса (вероятно, представляющий собой запчасть или фрагмент игрушки), который плотно застрял между ветвей нижней челюсти дельфина и буквально врос в них: по краям от постороннего предмета виден травматический отек и воспалительная реакция. Кусок пластика продавил и нёбо животного (не исключено, что повреждена даже кость), сделав в нем яму!», – рассказали морские биологи, отметив, что из-за застрявшего инородного предмета дельфин не мог нормально питаться.

По словам специалистов, в их практике это первый зафиксированный случай, подтверждающий, что дельфины могут заглатывать пластик, который нарушает нормальные процессы жизнедеятельности в организме животного.

«Финальной причиной смерти может быть не только истощение и обезвоживание, но и развившееся заболевание», – не исключают в организации.

По информации Serene Sea/ «Безмятежное море», в последнее время резко участились случаи выбросов живых животных.

С марта по настоящее время на крымском побережье обнаружено уже более 370 трупов дельфинов разных видов и возрастов. Напомним, что по состоянию на 27 июля их было 350.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 02.08.18

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