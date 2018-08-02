Телефонный мошенник выманил у жителей Крыма 800 тысяч рублей

В Крыму мошенник «заработал» на телефонных звонках более 800 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летний местный житель использовал одну из распространенных форм мошенничества. Он звонил потенциальным жертвам, и от имени их родственников, рассказывал о необходимости срочной передачи денег, чтобы решить якобы возникшие у них проблемы. Мошеннику поверили 19 человек.

«На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», «покушение на мошенничество», и «легализация денежных средств, полученных преступным путем»», – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Симферопольский районный суд приговорил афериста к 3 годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 60 тысяч рублей штрафа.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.08.18

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