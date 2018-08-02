В Крыму половину аттракционов признали опасными

Гостехнадзор Крыма признал опасными почти половину аттракционов в курортных городах полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты республиканского Гостехнадзора устроили рейды в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи и Коктебеле. В ходе проверки выяснилось, что большая часть владельцев аттракционов не имеют разрешительных документов на эксплуатацию «техники» для развлечений.

Так, накануне в сеть попало видео с девочкой, которая долго не решается прыгнуть с керченской десятиметровой металлической вышки. На видео запечатлено, как ребенка криками и аплодисментами поддерживают взрослые. В итоге школьница все же рискнула и прыгнула. Местные жители отмечают: «можно упасть и убиться», но руководство водной станции тут же заверяет, что вышка безопасна, сообщает «Пятый канал».

Еще одна проблема Гостехнадзора – гонщики на квадроциклах. Такие «развлечения» допустимы лишь вне населенного пункта, однако часто вместо бездорожья трассой для экстремалов становятся крымские пляжи.

Эксперты отмечают, что непрофессионализм персонала, работающего на аттракционах, может привести к трагедии: спасатели не обращают внимания на выходки туристов, а зачастую и сами не знают правил техники безопасности.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 02.08.18

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