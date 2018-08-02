Меньше конкуренция: российские баитлонистки сбежали на Украину вместе с тренером

Три молодых российских биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко – уехали на Украину, не предупредив об этом ни руководство Союза биатлонистов, ни тренеров. О переходе под жовто-блакитный флаг сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально предполагалось, что девушки перейдут в белорусскую сборную. Правда, об этих переговорах тоже некто не знал: все вопросы обсуждались с личным тренером Ильей Лопуховым и его отцом, работающим в Белоруссии.

«Но что-то не сложилось, после чего девушки связались со мной, – рассказал Брынзак. – У них родители с Украины, документы на получение гражданства сейчас оформляются. Поэтому девушки пока представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону только в личном зачёте.

Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории. Насколько знаю, после летнего чемпионата Украины планируется их присоединение к юниорской группе сборной Украины». Переехал на Украину и тренер девушек.

Отъезд Бех, Рассказовой и Москаленко нельзя назвать серьёзной потерей для российского биатлона, отмечает RT. Pа сборную России выступала только Рассказов: принимала участие в молодёжном чемпионате мира для биатлонистов до 19 лет, а также в юниорском Кубке IBU. Все трое занимались в московской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №43. Известно, что 20-летние Бех и Рассказова приехали в столицу из Хабаровского края, а Москаленко родилась в Одинцово.

На российских соревнованиях девушки представляли Москву.

«Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали, – говорит старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков. – Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно».

Вице-президент СБР Сергей Чепиков назвал ситуацию рядовой: «В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов. Эти переходы будут происходить всегда, и их не запретишь».

И добавил, что под российским флагом хотелось бы видеть только спортсменов высокого уровня.

В Союзе биатлонистов России сообщили, что, поскольку спортсменки сбежали тайно, процедура смены их спортивного гражданства ещё не начата. СБР собирается рассмотреть вопрос о карантине – то есть запрете выступать на международном уровне на срок до двух лет, но для этого надо получить официальные документы.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 02.08.18

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