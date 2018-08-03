Часть Крыма останется без телевидения и радио

В середине августа часть территорий Крыма останется без телерадиовещания. Об этом предупредило министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 по 17 августа будут проводиться технические работы на передающих на антенно-мачтовых передающих сооружениях.

В связи с этим возможны перебои в трансляции теле- и радиопередач. В Симферополе работы запланированы с 9 по 13 августа, в Красноперекопске и Джанкое – с 10 по 13 августа, в Алуште, Черноморском и Севастополе – с 14 по 17 августа.

«Работы будут проходить в отрезке времени 9.00 до 17.00 в зависимости от погодных условий, в течение одного рабочего дня. В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции всех телевизионных и радиовещательных программ», – пояснили в министерстве.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.08.18

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