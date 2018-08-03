Отставной капитан Черноморского флота, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку

Арестованный по делу о шпионаже в пользу Украины отставной капитан Черноморского флота Леонид Пархоменко объявил голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пархоменко арестовали два года назад в Крыму в рамках дела украинских диверсантов.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ задержала в Севастополе трех украинских разведчиков. По версии правоохранителей, Владимир Дудко, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов планировали диверсию на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения, расположенных на полуострове Крым. Через несколько дней «взяли» Пархоменко. По версии следствия, он «собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота» по заданию разведки министерства обороны Украины.

С декабря 2016 года Пархоменко, которому инкриминируют госизмену, находится в московском изоляторе «Лефортово».

Накануне он встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии и сообщил, что 18 дней назад объявил голодовку. Причины акции протеста Пархоменко объяснил давлением на его семью, сообщает «Медиазона».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 03.08.18

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