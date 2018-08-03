На Украине объявили сбор подписей за отмену блокады Крыма

На Украине начинается сбор подписей за отмену блокады Крыма. Об этом завил экс-вице-мэр Очакова Гордей Белов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине опять заговорили об убытках, понесенных «Незалежной» после возвращения Крыма в состав России, и требуют вернуть более 100 млрд долларов.

«Моя гражданская позиция: мы не должны какую-то компенсацию брать с России. Если нам чего-то компенсируют, мы соглашаемся, что оно ваше», – завил Белов.

Петиция «Полное экономическое разблокирование временно оккупированной территории Автономной Республики Крым» зарегистрирована и размещена на сайте президента Украины Петра Порошенко.

«Согласно Раздела Х Конституции Украины, где указано, что Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины, предлагаю экономически разблокировать Автономную Республику Крым отменив постановление кабинета министров Украины от 16 декабря 2015. № 1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию», так как это противоречит Конституции Украины и своей функциональной действием лишь отдаляет деоккупацию Автономной Республики Крым.

Предлагаю на базе контрольно-пропускных пунктов создать отделения центров предоставления административных услуг, которые будут обеспечивать восстановление украинских документов всех уровней, – говорится в документе. – Также предлагаю на базе вышеуказанных контрольно-пропускных пунктов создать отделение сервисных центров МВД, которые будут обеспечивать восстановление (или регистрацию) украинских номеров для транспортных средств, находящихся на территории Автономной Республики Крым, и тех, что намерены ездить на подконтрольную Украине территорию».

Под петицией подписались 3 человека.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.08.18

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