Ялтинские лже-чиновники запугивают бизнесменов проверками

В Ялте под видом чиновников из контролирующих органов орудуют мошенники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аферисты обзванивают местных бизнесменов и рассказывают о грядущих проверках их предприятий отделом по защите прав потребителей. Чтобы у предпринимателей не возникло проблем, лже-чиновники предлагают им подготовить определенный пакет документов.

«Книга жалоб, положение о торговле и другие. Всего 5 журналов. Рекомендуют приобрести у них, всего за 1500 рублей (доставка курьером входит в стоимость), и в случае приобретения, гарантируют лояльность при проверке. Весь набор этих брошюр можно приобрести в ялтинском Доме книги по 30-50 рублей за штуку», – сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета Ялты Олег Пихтерев, к которому обратились озадаченные предприниматели.

К слову, как утверждает депутат, отдела, о котором говорят мошенники по телефону, в городе не нет, и защитой потребителей занимается Роспотребнадзор. Пихтерев порекомендовал бизнесменам обращаться в полицию после таких звонков, усомнившись, что местные чиновники Роспотребнадзора решили подзаработать на продаже и доставке брошюр предпринимателям.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 03.08.18

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