Украинец пытался прорваться в Крым с американской отравой

Крымские пограничники задержали в пункте пропуска «Перекоп» гражданина Украины, который пытался тайком провезти на полуостров химикаты, разработанные американскими учеными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина на микроавтобусе «Opel» следовал по маршруту пгт Аскания-Нова – Симферополь. При прохождении пограничного контроля он заявил, что товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, в его автомобиле нет. Однако при осмотре микроавтобуса был выявлен тайник между топливным баком и кузовом, в котором украинец припрятал несколько литров «Корагена» – химиката, разработанного американской компанией для борьбы с насекомыми-вредителями.

Между тем, ввоз данной категории товара для личного пользования запрещен. В связи с чем в отношении гражданина сопредельного государства будет принято административно-процессуальное решение, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 03.08.18

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