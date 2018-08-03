Следкомитет возбудил дело из-за утонувших в курортном поселке Крыма

Следкомитет возбудил уголовное дело из-за ЧП в Николаевке (Симферопольский район) с гибелью людей на пляже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи установили, что руководство одного из детских оздоровительных учреждений курортного поселка не позаботилось о безопасности отдыха у моря. Что привело к гибели трех местных жителей, которые пришли на пляж, чтобы искупаться. Среди погибших – четырехлетний ребенок, утонувший вместе с бабушкой.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе управления Следственного комитета по Крыму, на пляже не оказалось спасателей, которые могли бы своевременно оказать помощь.

Напомним, о найденных телах утонувших в Николаевке сообщили в МЧС в начале июля. В причине их гибели стали разбираться силовики.

Также следователи выяснили, что руководство детского учреждения использовало поддельное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. При этом разместило 93 ребенка и 16 сопровождающих, что, по мнению сотрудников Следкомитета, подвернуло опасности их жизнь и здоровье.

«В настоящее время дети и сопровождающие размещены в других детских оздоровительных учреждениях Крыма», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 03.08.18

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