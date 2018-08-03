Финансовая афера или простая небрежность: детсады Симферополя не дождались селедки

Детсады Симферополя три года ждали 6 тонн селедки, пока конкурсная комиссия определяла поставщика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент экономического потенциала администрации Симферополя отчитался о странных продуктовых закупках. На первый взгляд, можно предположить, что в рационе воспитанников детских садов Симферополя в ближайшее время не будет рыбы: купить этот важный продукт на предложенных условиях не удалось.

Но при внимательном рассмотрении документации, опубликованной вчера и сегодня на сайте госзакупок, выяснилось, что заказы на эту рыбу размещены еще в декабре 2015 года. Количество рыбы измерялось тоннами, суммы – миллионами.

Источниками финансирования указаны бюджет муниципального образования городского округа Симферополь, внебюджетные средства (то есть деньги родителей, доплачивающих за питание), субвенции из республиканского бюджета.

Для питания детей тогда пытались купить 5,2 тонны охлажденного филе лосося (3,6 млн руб), 7,2 т филе трески (2 млн), 8,2 т горбуши, 6,6 т минтая и 6 т соленой сельди.

Общая сумма объявленных рыбных закупок составляла 8 млн 795 тыс руб.

Ни на один из лотов тогда не было подано ни одной заявки. Два с половиной года закупки висели на этапе «Работа комиссии».

И вот 1 и 2 августа 2018 года закупки вручную переведены на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено». Поставщики при этом не определены из-за отсутствия заявок.

Была ли это попытка срочно пристроить в конце года неизрасходованные бюджетные деньги, какая-то афера или просто забывчивость чиновников, выяснить не удалось – указанный контактный телефон «недоступен по техническим причинам».

2 августа 2018 года завершена и закупка 5,3 тонны охлажденного куриного филе на 1,2 млн руб, хотя по этой заявке 28 декабря 2015 года был определен поставщик – ООО «Восток-Юг ».

Подобным же образом «завершен» еще ряд закупок, объявленных в 2015 году.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.08.18

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