«Деликатесы» для севастопольцев: печень трески с живностью и ножки шампиньонов (ФОТО)

Жительница Севастополя приобрела в местном супермаркете печень трески с бонусами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дома любительница рыбного деликатеса открыла консервы, а в банке помимо заявленной производителем печени, она обнаружила паразитов. Горожанка выложила фото печени и бонуса в социальные сети, отметив, что охота покупать консервы отбита на всю жизнь.

ФОТО группы VK «Черный список Севастополь»

Одни призывают женщину обратиться в Роспотребнадзор: «Там ведь вся партия будет такая». Другие советуют, как выбирать рыбные консервы: «Гельминтов в печени трески нет только в той, которая выловлена с октября по февраль. Весенняя рыба, разумеется, как и летняя, практически вся в гельминтах. Поэтому перед тем как покупать печень в консервах, смотрите на дату производства».

Еще одну горожанку, на этот раз любительницу грибов, тоже огорчило ее приобретение: «Купила баночку грибов стерилизованных, а там одни ножки от шампиньонов», – жалуется женщина. Ей рекомендовали покупать грибы в стеклянных банках: «Дороже, но хотя бы видно, что берешь».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.08.18

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