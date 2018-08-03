В Севастополе чиновники потеряли 7 млн рублей при закупке инвентаря

В Севастополе начальник ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений» и его заместитель пойдут под суд.

По данным следствия, обвиняемые ограничили конкуренцию при заключении государственных контрактов на закупку инвентаря для школьных кабинетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своими действиями они нанесли бюджету города ущерб свыше 7 миллионов рублей.

Начальник ГКУ и его заместитель обвиняются по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.08.18

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