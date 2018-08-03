Водителей Севастополя стали в 6 раз чаще штрафовать за нарушения ПДД

С расширением в Севастополе сети камер, фиксирующих нарушения ПДД, значительно увеличился и объем штрафов в отношении горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным службы судебных приставов, количество вынесенных штрафов за несоблюдение правил за год выросло в 6 раз.

«За первое полугодие 2017 года на исполнении находилось 2 тысяч 300 штрафов центра автофиксации. А за первое полугодие 2018 года их уже 13 тысяч 800. Это не касается туристов. Потому что камеры, фиксирующие нарушения, автоматизировано направляют постановления о назначении наказания по месту регистрации», – рассказал в эфире телеканала «ИКС» исполняющий обязанности заместителя главного судебного пристава Севастополя Максим Айдамиров.

По его словам, в другие регионы России из Севастополя было направлено «колоссальное» количество постановлений о штрафах, так как среди тех, кто нарушает правила в городе, много и приезжих.

Айдамиров порекомендовал всем автовладельцам периодически посещать ресурсы ГИБДД для проверки штрафов, чтобы успеть оплатить их в 20-дневный срок с 50%-ной скидкой. В случае если водитель вообще не оплатит штраф в течение 60 дней, данные будут направлены в базу судебных приставов. После чего будет возбуждено исполнительное производство, должник получит уведомление, и если не погасит долг в добровольном порядке, штраф может увеличиться не менее чем на 1000 рублей – в него включат исполнительский сбор.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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