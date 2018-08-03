Бауманка представит в Москве обновленный спорткар «Крым»

На Московском автосалоне представят второй прототип спорткара «Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой автомобиля занимались студенты и аспиранты Московского государственного технического университета имени Баумана. Первый прототип бюджетного автомобиля был презентован в 2015 году. Для его создания использовали узлы и агрегаты «Lada Kalina», приблизительная цена автомобиля – 650-700 тысяч рублей. Среди заявленных разработчиками характеристик – четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, 5-ступенчатая механическая трансмиссия, задний привод.

После презентации первой версии спорткар решили доработать, рассчитывая на его массовое производство. При этом не исключалась версия, что сборка может быть организована в Крыму, и основными покупателями автомобиля станут жители полуострова.

По данным «Известий», разработчики изменили дизайн дисков, боковых зеркал, бамперов и оптики спорткара. Также предполагается, что изменения могли затронуть и каркас автомобиля, в части повышения безопасности при столкновениях.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 03.08.18

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