«Говорит майор ФСБ!» В Севастополе нанимают украинских пранкеров для провокаций

Очередной целью провокаций украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков – прим. «НД»), поглумившегося над трагедией в Кемерово, стал Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жертвой «розыгрыша» Вольнова стала руководитель волонтерской организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. Пранкер позвонил ей накануне запланированной организацией пресс-конференции и попытался сорвать мероприятие.

В начале разговора с волонтером Вольнов представился «майором ФСБ Поздняковым». Отметим, что фамилию Поздняков пранкер довольно часто использует в разговорах: после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали десятки детей, Вольнов во время «розыгрышей» называл себя «Поздняковым из администрации президента», а также «майором Поздняковым из МЧС».

Во время звонка Макеевой пранкер потребовал отменить пресс-конференцию, где активисты планировали обсудить возникшую в городе необходимость открытия «Дома для мам» – социального учреждения для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.

«Туристический сезон, люди приезжают отдыхать, а вы тут про каких-то умирающих бездомных на улицах собираетесь рассказывать. Все будут устроены, понимаете? Для всех, Сахарная головка, Инкерман, будет целый микрорайон», – цитирует ForPost лже-сотрудника ФСБ.

Но Макеева решила не менять планы, а также предупредила пранкера, что она работает журналистом, записывает разговор и намерена использовать запись для видеосюжета по теме.

«Вы понимаете, что подобными действиями подпишите себе приговор? Вы хотите уехать осваивать гектар в Республике Коми?» – отреагировал на предупреждение пранкер.

Руководитель организации предполагает, что ее могли «заказать» недоброжелатели, которые и обратились к скандальному пранкеру. По ее словам, Вольнов в разговоре цитировал пресс-релиз, который был распространен среди ограниченного числа людей. Макеева допускает возможность того, что пранкера наняли люди, решившие помешать ее организации получить грант. Чтобы выяснить «заказчика», волонтер намерена обратиться к следователям.

К слову, то, что звонившим был именно Вольнов, а не реальный представитель ФСБ, Макеевой подсказали в социальных сетях: голос пранкера на записи разговора узнал один из интернет-пользователей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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