Жители России смогут выбирать родной язык для изучения в школе

Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу согласно закону, изучение русского языка, являющегося государственным, и государственных языков национальных республик страны становится обязательной частью программ обучения школьников. Родители смогут выбирать, какой язык их дети будут изучать как родной. Заявить об этом нужно перед поступлением в первый и пятый классы. Русский язык будет обязательным предметом во всех школах РФ.

В Крыму, согласно конституции РОК, принятой в апреле 2014 года, статус государственного имеют русский, крымско-татарский и украинский языки.

Сейчас 15 общеобразовательных школ Крыма ведут обучение на крымско-татарском языке, 1 школа – на украинском. Кроме того, в русскоязычных школах работает 137 классов с крымско-татарским языком и 19 классов с украинским. Плюс ко всему, изучать родной язык (крымско-татарский, украинский, армянский, болгарский, новогреческий, немецкий) непосредственно в школе имеют возможность 33 тысячи учеников, обучающихся в русскоязычных классах.

Москва, Варвара Бурлакова

Москва. Другие новости 03.08.18

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