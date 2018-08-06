Нюансы законодательства лишают россиян права на объективный суд

Технологии извещения участников судебных процессов в России устарели, но перейти на современные мешает законодательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастопольском городском суде подсчитали, что порядка трети заказных писем, извещающих участников споров о дате и времени судебного заседания, не доходит до адресатов. Основная причина: граждане не приходят за письмами на почту. При этом, согласно законодательству, участник считается надлежаще уведомлённым, значит судебное заседание состоится без него.

В среднем, в месяц возвращается 300 невручённых писем, и это только в Севастопольском городском суде.

При этом все смс-уведомления доходят до абонентов, преимуществом является и скорость передачи данных. При этом для смс-уведомления не имеет значения процессуальный статус лица – извещения могут получить истцы, ответчики, свидетели и т.д.

Постепенно мобильная технология вытесняет заказные письма: если в 2016 году городской суд направил 828 смс, то в 2017 – 3 тысячи 652.

Однако суд не имеет права рассылать смс автоматически: сообщения направляются только с согласия участника судопроизводства. Для этого необходимо заполнить расписку в суде (это можно сделать на любой стадии судебного разбирательства и по любой категории дел, будь то гражданской, уголовной или административной).

Но если человек не знает, что стал фигурантом дела или просто не оставил расписку, суду приходится действовать старым способом, и, хотя законодательство, по сути, соблюдено, человек лишается возможности участвовать в судебном процессе.

Чтобы как-то решить эту проблему, Севастопольский городской суд разместил бланки расписок на своем сайте. Но там опять же нужно указывать номер дела и своей статус в разбирательстве, что невозможно, если человек не подозревает о поданном иске.

Справка «Нового Дня»:

Судебные смс приходят от абонента «SUDRF_RU» и содержат информацию:

ФИО, процессуальный статус вызываемого лица;

наименование, адрес суда;

дата и время судебного заседания;

категория, номер дела;

ФИО судьи.

Севастополь, Илья Пелехов

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