Привет с Байкала: «родственник» из Иркутска обманул два десятка крымчан

43-летний житель Иркутской области в течение нескольких недель обманывал крымчан.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, мужчина звонил жителям полуострова, представляясь родственником, сообщал о различных случившихся с ним проблемных ситуациях и просил перевести ему деньги на виртуальные счета электронных кошельков, а также на банковские счета, открытые на подставных лиц. Мошенник использовал абонентские номера разных операторов мобильной связи из ряда регионов России, за исключением Республики Крым, а номера своих жертв набирал наугад.

Установлена его причастность к совершению 24 преступлений на территории Керчи, Ялты, Евпатории, а также Красногвардейского и Бахчисарайского районов. Общая сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей

Иркутянина задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 06.08.18

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