Забывчивые украинцы везут в Крым патроны в «мешках» и оружие

В автомобильных пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп» крымские пограничники задержали двух граждан Украины с боеприпасами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42-летний украинец следовал на автомобиле марки «KIA» из Николаева в Севастополь. При осмотре иномарки служебная собака нашла в машине более двадцати патронов калибром 9 и 12 миллиметров, упакованных в пластиковые мешки.

В тот же вечер в пункте пропуска «Перекоп» при обследовании автомобиля «Mazda», следующего из Кривого Рога в Ялту, и принадлежащего 48-летней гражданке Украины, в кармане переднего сиденья обнаружили боевой патрон калибра 7,62 миллиметров.

Изъятые у иностранцев боеприпасы были переданы на исследование в криминалистический центр. По результатам экспертизы будет принято решение о применении наказания для нарушителей, сообщили пограничного управления ФСБ России по Крыму. Отметим, с начала года крымские пограничниками в пунктах пропуска выявили около 150 единиц оружия и патронов, большая часть из которых, по словам владельцев, якобы была случайно забыта ими в салоне автомобиля или багаже.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 06.08.18

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