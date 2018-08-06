Продавцы недвижимости в Крыму перестали накручивать цены

Ситуация со стремительным ростом цен на квартиры в Крыму, которую эксперты связывают с открытием моста через Керченский пролив, стабилизировалась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным специалистов, накануне и сразу после запуска движения по транспортному переходу стоимость недвижимости в разных городах республики увеличилась до 13%. Но уже через месяц цены стали «остывать».

Тем не менее, по сравнению с августом прошлого года, стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Крыму в среднем увеличилась на 3,5%, квартир – на 5,5%.

Рейтинг городов Крыма с самыми дорогими квартирами, составленный специалистами портала «Мир квартир», возглавила Ялта: «Продают их в среднем за 111 тысяч 912 рублей за квадратный метр, квартира стоит 7 миллионов 725 тысяч 214 рублей – это даже немного дороже, чем в Санкт-Петербурге. За эти деньги можно, например, купить «двушку» площадью 64 квадратных метра в центре Ялты. В доме, помимо парковки и детской площадки, есть два бассейна», – сообщается на портале.

Второе и третье места в рейтинге заняли Гурзуф и Массандра, в которых по информации специалистов, произошел наиболее ощутимый скачок цен. Цены за квадратный метр в этих поселках Ялты – 109 тысяч 509 рублей и 107 тысяч 505 рублей соответственно. Средняя стоимость квартир – 7 миллионов 440 тысяч 892 рубля и 7 миллионов 380 тысяч 94 рубля. Четвертое и пятое места в рейтинге получили Алушта и Алупка. Как отмечают специалисты, цены на недвижимость снизились в Коктебеле, Судаке и городе Саки.

На первичном рынке недвижимости самые дорогие квартиры в Крыму также находятся в Ялте. Город стал лидером по повышению цен на новое жилье в течение года, при этом в Массандре и Гаспре они снизились.

«Судить о ситуации по новостройкам сложнее, чем по вторичному рынку, так как рост цен в этом сегменте зависит не только от конъюнктуры, но и от стадии готовности проектов, которая быстро меняется. Тем не менее, прирост квадратного метра в среднем по полуострову удержался в плюсе (+0,6%), цена квартиры от застройщика выросла за год на 3,4%», – рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

Между тем, Севастополь в рейтинге городов Крымского полуострова с самой дорогой недвижимостью занял шестое (на первичном рынке) и седьмое (на вторичном рынке) места. При этом, по данным директора департамента капитального строительства Севастополя Михаила Демиденко, 72% покупателей жилья в городе – жители других регионов России. По мнению чиновника, спрос на недвижимость в Севастополе сейчас превышает предложение, что и формирует ценовую политику застройщиков и владельцев жилья.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.08.18

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