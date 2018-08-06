Берите сколько сможете: крымские леса продают на дрова

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приглашает всех нуждающихся за дровами в подведомственные лесничества. Дровами, напоминают здесь, отапливаются школы, детские сады, детские дома, поликлиники, библиотеки, дома культуры и творчества, администрации муниципальных образований.

Минэкологии объясняет: при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в рамках ухода за лесом, лесничества ежегодно заготавливают около 50-55 тыс.м3 ликвидной древесины (топливных дров).

Их можно купить, например, на краю лесоохотничьего хозяйства, возле конторы лесничества, возле дороги. Такое место для длительного хранения заготовленной древесины, имеющее доступные подъездные пути для погрузки, называется франко-нижним складом. Цена древесины, которая туда уже доставлена и сложена под навесом, понятно, чуть выше, чем непосредственно на лесосеке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя цена этого года в условиях франко-нижнего склада 2 тыс 471 руб/ м3. Однако реально стоимость дров может сильно различаться. Во-первых, хвойные дрова стоят дешевле. Во-вторых, различаются цены дров в разных лесничествах.

Та древесина твердых пород, что приготовлена на продажу в Ялтинском горно-лесном заповеднике, обойдется в 1 тыс 493 руб за кубометр, в Симферопольском лесоохотничьем хозяйстве – 2 тыс 235 руб, а в Бахчисарайском – 2 тыс 443 руб.

Хвойные дрова продают соответственно за 1 тыс 79 , 1 тыс 735 и 1 тыс 926 рублей.

Частные предприниматели, конкурируя между собой, привезут заказчику во двор древесину в виде поленьев длиной 30-50 см. Правда, такие дрова, будут стоить уже гораздо дороже – служба «Крым-Спас», например, купила для своей спасательной станции на плато Караби-яйла в Белогорском районе 15 м3 по 3,5 тыс руб за кубометр.

Кстати сказать, подорожание дров в следующих сезонах уже проанонсировано Госкомитетом по ценам и тарифам РК. В будущем году дрова подорожают на 3%, а в 2020 – еще на 4%.

Минэкологии особо оговаривает, что информацией о поставках твердого топлива из других субъектов Российской Федерации оно не располагает.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.08.18

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