Подарок из Европы: на Украину пришла еще одна смертельная болезнь

Украине угрожает вспышка листериоза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», источником заболевания является замороженная кукуруза, импортированная из Венгрии. Ранее вспышки были зарегистрированы в Австрии, Финляндии, Дании, Великобритании и Швеции. В ЕС от листериоза погибли 10 человек.

На сегодняшний день в «Незалежной» зафиксирован только один случай заболевания. Однако эксперты отмечают, что количество больных может увеличиться в ближайшее время, так как инкубационный период болезни составляет 70 дней. В настоящее время кукурузу венгерского производства изымают из продажи.

Специалисты советуют: чтобы не заболеть листериозом, необходимо перед употреблением обрабатывать овощи и фрукты кипятком.

Отметим, в группе риска находятся люди со слабым иммунитетом, беременные женщины и дети.

Как сообщал «Новый День», помимо листериоза на Украине «гуляют» еще два серьезных заболевания – ботулизм и корь. С начала года от первого умерли пять человек, от второго – девять детей и четверо взрослых.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.08.18

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