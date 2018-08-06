Бомбить больше нечего: Порошенко готов отдать Донбасс Европе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих планах на Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава «Незалежной» хочет согласовать кураторство странами ЕС территории народных республик. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, предоставить территорию Донбасса Евросоюзу намерены после ее «освобождения», что подразумевает готовность Киева продолжать военные действия против жителей ДНР и ЛНР ради возвращения контроля над республиками.

«На саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы по «патронажу» со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечение нормальной жизни», – заявил Порошенко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.08.18

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