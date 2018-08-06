Симферополь заметут новыми метлами с материка

Улицы Симферополя будут мести исключительно березовыми вениками, хотя это дерево, преодолевая жару и сушь, в Крыму растет с трудом, и метлы явно будут завезены с материка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципальное учреждение «Город» объявило о готовности закупить 8 тыс березовых метел. В техзадании говорится, что метла должна быть сделана из высококачественных березовых прутьев. Количество прутиков в одной метле – не менее 50, длина – не менее 70 см. И уточняется: «березовая метла должна хорошо собирать опавшую листву, мелкий мусор, грязь».

«Город» был готов заплатить за каждую метелку 61 руб. В ходе торгов цена снизилась, конкурс выиграла ялтинская фирма «Энигма». Но победители, видимо, осмотревшись по сторонам, не нашли в Массандре (именно там она зарегистрирована) столько деловой древесины в виде берез и от поставки отказались.

Как пояснили РИА «Новый День» в МБУ «Город» раньше подобный инвентарь закупали по прямым договорам, минуя конкурсную процедуру, и все было проще.

Теперь вся надежда коммунальщиков на симферопольский «Крымэлектромашторг», который вообще-то специализируется на торговле электротоварами, но попал в итоговый протокол конкурса как «запасной» победитель. Он пообещал, что материковые березовые метлы обойдутся по 44 руб за каждую. Интернет-магазин предлагает этот товар по 21 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.08.18

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