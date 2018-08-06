Феодосийский судомеханический завод пополнился раритетными автомобилями и унитазом

В Крыму имущество мертвого завода передали полумертвому заводу. В списке того, что нужно теперь перевезти за сто километров и принять по описи: 25 тысяч цинковых гаек, унитаз напольный, бачок к унитазу, степлер и рулетка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», формальная ликвидация давно умершего симферопольского завода фурнитурных изделий имени Островского затянулась на несколько лет. На днях, наконец-то, опубликовано распоряжение Совмина Крыма, которое ставит точку в его истории.

Ликвидационная комиссия все скрупулезно сосчитала, занесла в протокол и отчиталась о проделанной работе. Но имущество завода не списали, не сдали в металлолом, а передали тем же распоряжением другому объекту, которым управляет Минпромполитики Крыма. Это Феодосийский судомеханический завод (ФСЗ).

Дела его идут не очень хорошо, в прошлом году правительство Крыма расторгло инвестиционное соглашение с московской компанией «Энергоремонт», которая взялась было развивать ФСЗ.

Завод имеет узкую специализацию («малый объем номенклатуры», как выразился в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» сотрудник предприятия), поэтому завод испытывает трудности с получением заказов.

В Минпромполитики Крыма честно признали, что имущество, которое передают феодосийцам, «уже отслужило». Собеседник с завода тоже подтвердил, что в таких подарках предприятие не нуждается, текущую производственную ситуацию старые станки, гайки и шайбы изменить не смогут.

Впрочем, история содержит один интересный момент: в списке передаваемого заводу имущества есть и несколько ставших уже раритетными автомобилей: самосвал ГАЗ-93 1974 года выпуска, «Волга» – ГАЗ-24 (1975), цистерна МАЗ-509 (1976).

Вместе с уже имеющимся на Судомеханическом заводе советским мотоциклом 1942 года выпуска этот автопарк может стать основой интересной коллекции.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.08.18

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