«Это дискриминация»: ФИФА призвали снять санкции с Крыма

Международная организация Sport for all (входит в состав мировой сети FARE по борьбе с ксенофобией и расизмом в футболе) обратилась к руководству ФИФА и УЕФА с требованием отказаться от дискриминационной политики в отношении Крыма. В первую очередь, речь идет о создании фан-зон на полуострове во время крупных турниров.

Как уже сообщал «Новый День», функционеры международной организации запретили открывать официальные фан-зоны и проводить коммерческие трансляции игр прошедшего в России мундиаля в городах РК и в Севастополе, фактически лишив крымчан спортивного праздника. Руководство Sport for all обратилось в ФИФА с требованием снять подобные санкции.

Аналогичное письмо направлено и в УЕФА, под эгидой которого состоится следующий футбольный чемпионат Европы.

«Мы считаем это дискриминацией. Спорт – вне политики. Жители всех регионов мира должны пользоваться одинаковыми правами и иметь возможность без ограничений смотреть матчи, болеть за свои сборные и поддерживать любимых игроков. ФИФА своим решением в какой-то мере лишила крымчан праздничной атмосферы. Кто когда-нибудь бывал в фан-зонах, прекрасно понимает, что я имею в виду, – цитируют «Известия» главу Sport for all Яниса Кузинса. – От руководства ФИФА никто не требует политических заявлений. Просто необходимо, чтобы во время следующего крупного турнира эти ограничения были сняты. Кроме того, спортивная, и в частности футбольная, жизнь полуострова не должна становиться заложницей политики».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.18

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