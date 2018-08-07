Назло России: Порошенко угробил украинскую поп-музыку

Ожесточенная борьба с Россией вышла Украине неожиданным боком: в стране наблюдается острый кризис вообще и в музыке в частности.

Как уже сообщал «Новый День», 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции сроком на три года в отношении «Яндекс» и Mail.ru Group, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Таким образом власти Украины решили «давить на Россию». На тот момент «ВКонтакте» и «Одноклассники» входили в пятерку самых популярных интернет-ресурсов на Украине. После запрета число украинских пользователей российских соцсетей резко сократилось, но потом снова пошло вверх. По данным аналитической компании Factum Group, если в январе 2018 года в топ-10 популярных сайтов Украины социальная сеть «ВКонтакте» занимала последнее место, то в феврале поднялась на 4-ую строчку рейтинга.

Тем не менее, запрет сказался отрицательным образом на развитии национальной культуры. Об этом пишет телеграмм-канал «Русский шаффл», отмечая: «Последние лет 10 я страшно завидовал украинцам: население Украины в четыре раза меньше, но качественной музыки в сто раз больше. Но за последний год что-то произошло. На Украине перестали появляться громкие имена, зато в России их производят на конвейере. Как так?»

В «Незалежной» эту тенденцию тоже заметили: «Коллега из Украины подтвердил мои ощущения. Цитирую: «Да, я вижу у вас какой-то новый всплеск. Не в последнюю очередь он произошел благодаря пабликам ВК. У нас же в Украине ВК, во-первых, заблокирован, во-вторых, местные музыкальные пиарщики даже не понимают, что такое «посев» по пабликам, прокачка ютуба, кросс-промо, «иностранцы угадывают песни» и так далее. Абсолютно нет инфраструктуры качественного онлайн-промо».

«ВК – это чуть ли не основная площадка раскрутки новых имен, – резюмирует «Русский шаффл». – Получается, что Порошенко заблокировал «Вконтакте» и угробил украинскую поп-музыку. Артистам теперь негде о себе заявлять».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.08.18

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