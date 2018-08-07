В Крыму поймали липового продавца водительских прав

Жителя Первомайского района задержали за мошенничество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 51-летний мужчина обещал за деньги помочь крымчанам переоформить документы на автомобили, а также приобрести водительские права без прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Правда, получив от «клиентов» необходимую сумму, предприимчивый коммерсант переставал выходить на связь. Обманутые «заказчики» обратились в полицию, чтобы вернуть свои деньги.

Злоумышленник был задержан. Установлена его причастность к 7 фактам подобного мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 112 тысяч рублей.

В отношении жителя Республики возбуждено уголовное дело. За мошенничество ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.08.18

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