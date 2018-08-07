Через тундру в «Артек»: подросток с Ямала шел пешком 12 часов, чтобы успеть в легендарный лагерь

Пятнадцатилетний подросток из Ямало-Ненецкого автономного округа прошел 50 км по тундре, чтобы вовремя успеть к отъезду ямальской сборной в «Артек».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на преодоление маршрута у парня ушло 12 часов. При этом он не брал с собой ни еды, ни питья: вокруг много озер с пресной водой.

«У нас просто связи не было, и я решил, что пойду на станцию «Паюта» пешком»,– цитируют подростка из Приуральского района ЯНАО «Красный север».

С 7-го по 27-е августа в детском международном центре «Артек» проходит II Международный фестиваль национальных видов спорта. Ямал представляют 53 спортсмена – победители и призеры Арктических зимних игр, прошедших в марте в Канаде, а также те, кто проявил себя на окружных и российских соревнованиях по национальным видам спорта. Сопровождают их два тренера-преподавателя. Выносливый и смелый паренек, решившийся на путешествие по тундре, занимается бегом, состоит в юношеской сборной региона, и уже имеет достижения.

Отметим, что на первенство России по северному многоборью, которое проходило в начале апреля текущего года в Хабаровске, он также оказался самым первым в беге с палкой.

Ямал, Оксана Мурзина

Ямал. Другие новости 07.08.18

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