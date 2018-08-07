Крым ненадолго освежат дожди, но жару не смоют

На Крым надвигается непогода: объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 и 8 августа на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер будет достигать 23 метров в секунду.

«Дожди придут в Крым буквально на несколько суток, а затем у нас установится сухая и жаркая погода. Днем до 33 градусов тепла, правда, будет дуть освежающий северо-восточный ветер до 20 метров в секунду», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Море у крымских берегов прогрелось: в Феодосии до 27°, в Алуште до 25°, в Ялте до 25°, у берегов Карадага до 26°, в Севастополе до 26°, в Евпатории до 26°, в Черноморском до 26°. В Азовском море до 27°.

Симферополь, Анастасия Зук

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