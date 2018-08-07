В Крыму передумали строить автозавод, киностудию и крематорий

Список инвестиционных проектов Крыма сократился на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще недавно реестр инвестпроектов состоял из 196 строк, каждая из которых, обещала большие вложения в экономику Крыма и создание новых рабочих мест.

Потом некоторые позиции списка пометили разными цветами. Так , оказалось, что к осени прошлого года 10 соглашений (помеченных красным) уже расторгнуты, они касаются строительства энергетических мощностей, жилых домов, животноводческого комплекса, реконструкции рекреационных объектов.

Еще 11 договоров были отмечены как находящиеся в стадии расторжения. Кроме генерирующих мощностей туда попало производство полимерных труб, стройматериалов и минералки, сельхозпредприятие в Белогорском районе.

Реализация еще четырех проектов была приостановлена. В том числе – создание производства автомобилей на базе шасси ГАЗ.

Теперь тревожные цвета исчезли, весь список окрашен одним спокойным цветом. Правда, он сократился более, чем на треть: остался 121 пункт.

Исчезло упоминание о самых заметных – актер Михаил Пореченков отказался от создания киностудии в Симферополе, а предприниматель Михаил Ремез, вложившийся (по его словам 25 млн рублей) в строительство крематория в Ялте, после отставки и ареста экс-мэра города Андрея Ростенко проиграл суд прокурору и лишился выделенного ему прошлой властью участка.

Цементный завод на окраине Керчи все еще значится в списке. Напомним, инвестор, связанный с «Генбанком», обещал, что завод начнет работу к концу 2015 года. Но пока о цементе и бетоне ничего не слышно, громкий инвестпроект давно вообще никак не упоминается в прессе.

Упоминается в реестре освоение самой западной территории Крыма (по соседству с Оленевкой) – как комплексное, так и точечное. Возможно, недавние находки кораблей, давно затонувших возле Тарханкута, не дали иссякнуть энтузиазму инвесторов из числа дайверов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.08.18

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