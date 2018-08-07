Бандеровские приветствия станут официальными: Порошенко поручил изменить воинский устав

Президент Украины Петр Порошенко поручил на законодательном уровне закрепить воинские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бандеровские лозунги станут официальной заменой для «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем!».

«Президент поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся. Я надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом», – заявил министр обороны Степан Полторака.

Напомним, первая часть лозунга – «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики в 1917 -1920 годах. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки по образцу нацистского приветствия фашистских и полуфашистских партий в Германии («Слава Гитлеру», «Победе слава») был утвержден бандеровскими организациями во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года. В 1941 году в оккупированном Харькове его начали использовать в слегка изменённой форме.

До 2004 года на Украине активного использования лозунга не наблюдалось. Во время Оранжевой революции в конце 2004 года Виктор Ющенко в своих выступлениях стал использовать часть лозунга «Слава Украине». В 2008 во время празднования 9 мая на Украине появились билборды от имени Ющенко с приветствием «Героям слава!». Но совместное использование лозунга началось только в конце 2013 года – его сделали главным девизом Евромайдана.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.08.18

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