В августе у крымчан будет дополнительный выходной

В августе у крымчан будет дополнительный выходной день – 21 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдыхать жители полуострова будут по случаю праздника Курбан-байрам – главного в религиозном календаре мусульман. При этом предшествующий праздничному рабочий день будет сокращен на один час. Указ об этом глава Крыма Сергей Аксенов подписал еще в начале февраля текущего года.

Отметим, что на полуострове традиционно соблюдается паритет между христианскими и мусульманскими праздниками: по два дополнительных выходных (Пасха и Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам).

Обычно праздничные гуляния в честь «праздника жертвоприношения» разворачиваются по всему полуострову. В программе спортивные состязания, в том числе по национальной борьбе куреш, концерты национальных коллективов и национальные угощения для всех.

В этом году от традиций отходить не будут, однако точных программных планов пока нет.

В Госкомнаце Крыма «Новому Дню» рассказали, что «в настоящее идет время работа».

«Праздничные мероприятия в Симферополе обязательно будут, но точно сказать, какие и где, пока не можем. Программа будет готова чуть позднее», – сообщили в пресс-службе.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал, что в этот раз праздничные мероприятия планируют перенести с городской набережной, где их проводили не один год подряд, во двор главной мечети города Джума-Джами.

«Руководство мечети не против. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Но точно пока ничего не могу сказать», – поделился чиновник.

В отделе межнациональных отношений управления культуры и администрации города Евпатории о праздновании Курбан-байрама пока не думали.

«17-го у нас крымско-татарский фестиваль. Готовимся к нему», – сообщили в ведомстве, добавив, что, скорее всего, крупномасштабных гуляний не будет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.08.18

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