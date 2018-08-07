В Донбассе бойцы ВСУ уничтожили скорую помощь

В Донбассе бойцы ВСУ подорвали автомобиль с медиками из Донецкой народной республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Набережное. Известно, что медики следовали на вызов к жительнице ДНР. Они открыто передвигалась на автомобиле «Урал» с необходимыми знаками отличия санитарного автомобиля и с включенными проблесковыми маячками. Несмотря на наличие всех опознавательных знаков, украинские военные выстрелили по машине противотанковой управляемой ракетой. В результате взрыва погибли две женщины-медика, а также водитель. «Только за прошедшие сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов республики со стороны ВСУ увеличилась в разы», – заявил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По данным Следственного комитета РФ, с января по август 2018 года украинские силовики активно обстреливали территории ДНР и ЛНР, в результате которых были разрушены свыше 160 гражданских зданий и объектов инфраструктуры, также пострадали местные жители не участвующие в военном конфликте. «В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению этих преступлений.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 07.08.18

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