Дело Вороненкова будут рассматривать с участием присяжных

Разбирательства по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова пройдут в Киеве с участием присяжных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению Шевченковского районного суда Киева дело Ярослава Тарасенко и Александра Лося, которых обвиняют в соучастии в убийстве Вороненкова, бежавшего в «Незалежную», будет рассмотрено 10 августа в открытом режиме. Известно также, что суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде ареста до 5 октября.

Как сообщал «Новый День», Вороненков уехал на Украину в 2016 году, получив там гражданство. Свой поступок он объяснял политическими мотивами, но в Следкоме РФ его переезд назвали побегом, так как ему грозил арест и уголовное преследование.

Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта 2017 года. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице.

На Украине организатором убийства в ведомстве называют гражданина России Владимира Тюрина – бывшего гражданского мужа вдовы Вороненкова Марии Максаковой, который отрицает свою причастность к преступлению.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.08.18

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