«Готовьтесь к изменениям»: Кириенко заявил с берегов Клязьмы о неважности территорий для России

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко заявил, что главный потенциал страны это не ее территории и не ресурсы. Об этом Кириенко рассказал на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», который в четвертый раз проходит во Владимирской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник считает, что для России главное – это люди.

«Главное богатство страны – это люди. И главный конкурентный потенциал страны – это люди. Потому что, ну, знаете, территория – да, но много примеров, мы понимаем, когда территория может быть потеряна, неэффективно использоваться. В сегодняшнем меняющемся мире, когда самое главное это скорость адаптации, способность быстро меняться и быстро реагировать, территория сама по себе реагировать не может, реагировать могут люди, которые живут на этой территории. Месторасположение, наверное, имеет значение, так же как и богатые ресурсы. Но много раз было в истории – ситуация с ресурсами меняется, и меняется довольно быстро», – заявил Кириенко.

Попутно бывший глава Росатома предрек проблемы для регионов, где развита угледобыча.

«Сегодня энергетики говорят, что в ближайшее время будет довольно мощный перелом. До какого-то момента запасы угля были огромными ресурсами, а с какого-то момента могут стать большой проблемой. Потому что если потребление резко падает в силу роста альтернативных источников энергии неуглеродной энергетики, то запасы угля скорее становятся проблемой. Как то, что было в Англии, когда нужно трудоустраивать шахтеров, что-то делать с инфраструктурой городов, которые были развернуты исключительно для этого, и это требует соответствующей реакции людей, более оперативного и на шаг впереди изменения технологий, которые позволяют использовать это в новом технологическом укладе», – считает чиновник.

Поэтому, убежден Кириенко, главный потенциал – «это конечно же люди». Вместе с тем первыми достоинствами новых людей-россиян по Кириенко должны быть не столько русский характер, традиционная культура, образование, умение рисковать и смекалка – сколько высокая степень готовности к изменениям, другими словами, к проводимым правительством жестким социально-экономическим реформам.

«Вся совокупность факторов, сюда относится и русский характер, и традиционная культура и образование, и умение рисковать, и смекалка, но вот была несколько раз сказана мысль, с которой я, например, полностью согласен – это высокая степень готовности к изменениям», – заявил Кириенко.

Затем чиновник напомнил аудитории о том, что нашему народу пришлось за короткий исторический период пережить много драматических перемен, возможно, имея в виду и дефолт 1998 года, когда сам Кириенко возглавлял правительство России.

Напоследок первый зам руководителя администрации президента призвал молодежь не терять времени и активно самореализовываться, пока не поздно.

Владимирская область, Леонид Маковецкий

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