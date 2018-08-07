Маленькая туристка из Питера травмировалась в Крыму, катаясь на подпольном гироскутере

На набережной Алушты травмировалась 8-летняя туристка из Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье. Поездка на гироскутере, взятом на прокат у местных коммерсантов, закончилась для юной россиянки переломом предплечья со смещением. Девочку прооперировали в столице Крыма.

Как сообщают очевидцы в группе «Черный список Алушта», владельцы гироскутеров бежали после того как маленькая «наездница» упала, а полиция на вызов не отреагировала. Известно, что родители ребенка собираются обратиться в прокуратуру.

В администрации Алушты РИА «Новый День» заявили, что ведут активную борьбу с владельцами гироскутеров, однако тут же признали, что она не дает результатов. «Гироскутеры – это не аттракционы, и мы с ними воюем так, что доходит даже до мордобоя. Заместители главы администрации с 7 вечера их просто в ручном режиме контролируют, гоняют с набережной. Полиция в данный момент практически не управляет ситуацией. Честно говоря, мы изымаем гироскутеры, штрафуем и после оплаты мы вынуждены их отдавать, а они потом опять возвращаются», – рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева. Она также пообещала, оказать родителям содействие в поисках виновных.

Информацию о пострадавшей активно обсуждают пользователи социальной сети: одни призывают наказать коммерсантов, «промышляющих» на городской набережной без разрешительных документов. Другие обвиняют в случившемся родителей: «Как мог уберечь ребенка от травм легальный или нелегальный предприниматель? Бред! Сам ребенку своему взял и оплатил аттракцион, а по факту сам и отвечаешь перед ним».

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 07.08.18

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