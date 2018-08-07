Юбилейный масштаб: в воздушном бою над Севастополем сойдутся советский истребитель и фашистский штурмовик

Главным событием V юбилейного Крымского военно-исторического фестиваля на территории парка на Федюхиных высотах под Севастополем станет воздушный бой времен Великой отечественной войны.

Как рассказал РИА «Новый День» координатор площадки «Великая Отечественная война» Игорь Демешев, «такого в Крыму еще не делали». «Сражение» в небе произойдет во время масштабной реконструкции «Освобождение города Севастополя 1944 год».

«По легенде немецкий штурмовик прилетает бомбить наши наступающие войска. Но тут появляется советский истребитель. Наш пилот начинает гонять немца по небу и в итоге «подбивает». Штурмовик с валящим из-под фюзеляжа дымом вынужден отступить», – приоткрыл Демешев тайну «боя».

По словам координатора, роль немецкого штурмовика будет изображать Як-18Т из симферопольского клуба ДОСААФ, а советского истребителя – Як-52 из севастопольского ДОСААФ. Сам «бой» продлится не менее 10 минут.

Гораздо дольше будет идти битва за город-герой.

«Традиционно для участия в реконструкции сражений Великой отечественной войны приезжают 400-500 человек», – отметил Демешев.

Помимо самого сражения зрители увидят полевые лагеря и госпитали, технику и оружие Красной армии (РККА) и армии Вермахта, научатся стрелять в холостом тире.

Войны на грядущем фестивале будет много: отдельные площадки посвящены Крымской войне 1856 года (новая локация на Михайловской батарее), Афганскому вооруженному конфликту 1979-1989 годов и даже впервые за историю фестиваля Гражданской войне в США 1861-1865 годов (на тематической площадке гостей познакомят с освоением переселенцами Дикого Запада и противостоянием Севера и Юга).

Однако главная тема этого года все же мирная – театр и все, что с ним связано. «На площадке Крымской войны во французском лагере будут показывать кукольный театр (театр «Гиньоль») для всех возрастов с яркими декорациями, аутентичными куклами и остроумными пьесами. Французов по традиции реконструирует севастопольский клуб. Еще есть план привезти из Питера исторический театр под руководством Ярославы Бубновой. Если все сложится, будет две постановки – одна на Приморском бульваре, вторая, посвященная античным историям, в Херсонесе», – рассказала «Новому Дню» PR-директор Крымского военно-исторического фестиваля Анастасия Бобровских, добавив, что программа пока еще дорабатывается.

Кроме того, как и в прошлые годы, будут представлены Древняя Русь, Античность и Средневековье.

Напомним, фестиваль состоится в сентябре.

Севастополь, Галия Шакирова

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