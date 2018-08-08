Волшебник вдруг не прилетит: на Украине раскритиковали план Порошенко по иску к России

На Украине раскритиковали план президента Петра Порошенко по созданию специального ведомства, который будет от России репарации за Крым и Донбасс.

Как уже сообщал «Новый День», Порошенко поручил правительству создать межведомственный координационный орган, который займется подготовкой консолидированной претензии Украины к России. В частности, Порошенко заявил, что Киев потребует у Москвы компенсации за должна «за человеческие страдания, уничтоженную инфраструктуру, разрушенные предприятия и экономический потенциал Крыма и Донбасса».

В «Незалежной» восприняли заявления без особого энтузиазма:

«Связывать намерения получить компенсацию от России за нанесенный ущерб исключительно с созданием какого-то органа не нужно. Поскольку в Украине достаточно органов, которые и до сегодняшнего дня должны были реализовывать именно такую государственную политику, и они ответственны за это, – цитирует «Главред» старшего научного сотрудника Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, юрист Николая Сирого. – Украинскому обществу не стоит ждать десанта волшебников, которые прилетят с небес, начнут работу в этом органе и заставят Россию возместить ущерб за Крым и Донбасс.

Это будут те же самые государственные чиновники, которые до настоящего момента работали в других министерствах и ведомствах».

По словам Сирого, профессионализм этих чиновников на сегодняшний день оставляет желать лучшего, и постоянно приходится нанимать иностранных юристов для защиты интересов Украины в международных судах.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.08.18

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