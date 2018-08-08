Тонкости перевода: на Украине запретили учебник английского, изданный в России

На Украине запретили еще два российских издания. Соответвующее заключение выдал экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в учебнике Гацкевича «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» (издательство «Арий»), в текстах для перевода с английского цензоры усмотрели ряд искаженных исторических фактов и сочли это проявлением пропагандистских манипулятивных технологий: «Утверждается, что Киев был столицей России», – завили в Госкомтелерадио.

«В другой книге – «Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем», на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО «Якабу Трейд», присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур», – сообщили в ведомстве.

Отметим, с 22 мая 2017 по 7 августа 2018 года признаны антиукраинскими и запрещены к ввозу 223 ,5 тысячи экземпляров различных изданий.

Между тем, тот самый «манипулятивный» учебник английского можно спокойно купить на Украине – и в Интернете, и в обычных магазинах.

Кстати, Россия и Русь по-английски пишутся одинаково.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.08.18

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