Экс-руководители центрального рынка Керчи присвоили 19 миллионов рублей

Бывший начальник керченского торгового комплекса «Центральный» проведет 5 лет в колонии общего режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он и старший администратор рынка в течение года ежедневно присваивали часть выручки, взимаемой контролерами с предпринимателей. Общий ущерб муниципальному предприятию составил более 19 миллионов рублей.

В отношении представителей администрации торгового комплекса было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия).

Керченский городской суд признал обвиняемых виновными в совершении данного преступления. Экс-начальник рынка как организатор преступления приговорен к реальному тюремному сроку, бывший старший администратор получил – 4 года условно. Им запрещено в течение трех лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 08.08.18

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