Крымские влюбленные хотят сыграть свадьбу в «красивые» даты августа

Севастополь, Август 08 (Новый День, Галия Шакирова) –8 и 18 августа в Крыму ожидается «повышенная свадебная активность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие крымские влюбленные хотят зарегистрировать свои отношения в «красивые» даты – 08.08.2018 и 18.08.2018.

Как рассказали в Ленинском отделе ЗАГС Севастополя, 18-го августа собираются пожениться 100 пар. Напомним, что в прошлом году символичная дата 07.07.2017 и День семьи, любви и верности шли друг за другом, причем последний пришелся на субботу, что «помогло» севастопольским регистраторам за два дня официально зарегистрировать 150 новых семей.

На 8 августа подано всего лишь 12 заявлений.

«Многие решили вступить в брак в красивую зеркальную дату: считают, что это принесет им счастье», – сообщили в учреждении, добавив, что свою роль сыграл и будний день, в то время как 18-е число выпадает на выходной.

В Ялте сегодня ожидают 14 пар, а 18-го числа – 20. 7 июля 2017 года в курортной столице Крыма также сыграли два десятка свадеб.

В Феодосии влюбленные поддержали общекрымскую тенденцию: сегодня свидетельства о браке выдадут 10 парам, через 10 дней – 18. Среднее количество регистраций – 5-7 в день.

В Керчи на 8 августа подано 9 заявлений. «Как для буднего дня это много, а как для такой даты не очень», – отметили сотрудники городского ЗАГСа, добавив, что в «красивую» субботу хотят пожениться уже 15 пар.

Симферопольские отделы ЗАГС оказались не доступны для общения.

По информации департамента ЗАГС регионального минюста Крыма, за январь-июнь в Крыму создано 5 тысяч 76 семей.

Крым. Другие новости 08.08.18

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