Герой Донбасса: Элита ДНР предала народ и готова продаться Киеву

Политические элиты ДНР на фоне страха перед всенародными выборами готовы продаться Киеву и готовят в республике переворот. Об этом заявил боец армии ДНР Бенес Айо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общественного движения «Донецкая Республика» выступили за продления полномочий действующего правительства и главы ДНР, срок полномочий которых истекает грядущей осенью.

Свою инициативу общественники объяснили поставленными перед властями серьезными задачами, а также мировой практикой: во многих странах президент избирается на 5 лет (в ДНР, согласно конституции, на 4 года), в России – на 6, а, например, в Таджикистане, Турции или Узбекистане – на 7.

«Интересно, какие цели они наметили и почему до сих пор их не реализовали?! Ведь подобное положение вещей – это вердикт о недееспособности власти, свидетельствующий о том, что она не справляется со своими обязанностями! – возмутился Айо. – Я полагаю, что эти выборы определённые силы не хотят проводить, поскольку прекрасно понимают, что за них народ не будет голосовать, и они, соответственно, не желают терять свои тепленькие местечки в Парламенте.

Вполне возможно, что некоторые «донецкие элиты», которые реально контролируют некоторые крупные предприятия, находящиеся под так называемым внешним управлением и наладившие выгодные производственно-торговые сделки с российскими олигархами, просто не хотят терять свой коррупционный доход, возможный лишь при их нахождении у власти.

С другой стороны, все эти крупные предприятия, не национализировали (как нам обещали многие политики ещё в 2014 году), а оставили в собственности киевских олигархов, поскольку некоторые представители нашей элиты, возможно, кладут яйца в две корзины и не верят в окончательную победу ДНР.

Эти люди, возможно, предполагают, что мы можем ещё вернуться в фашистское лоно укропии и поэтому на всякий случай «дружат» с киевской хунтой и олигархами, дабы с одной стороны избежать репрессий в случае прихода Киева, а с другой – влиться в украинскую элиту».

Айо расценил инициативу отменить сентябрьские выборы как попытку совершить политический переворот.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 08.08.18

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