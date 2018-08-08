Глазьев: Самостоятельный статус Крыма был возможен, но неприемлем

В 2014-м году Крым мог стать независимым маленьким государством. Об этом рассказал российский экономист, политик и советник президента РФ Сергей Глазьев, выступая перед курсантами XII Молодежно-патриотического лагеря-форума «Крым Донузлав – 2018».

«В Крыму в это время готовился захват власти с целью создания квазигосударства по образцу Абхазии и Приднестровья. Президент принял, как потом стало понятно, единственно верное решение о воссоединении. Оставить Крым самостоятельным означало провоцировать постоянные удары и со стороны оккупированной Украины, и со стороны Турции», – заявил советник Владимира Путина, признавшись, что сначала «вообще не было никакого плана на счет Крыма».

По словам Глазьева, план появился, когда так называемые «поезда дружбы» начали формироваться для отправки на полуостров.

«Тогда президентом было принято решение защитить крымчан от толп вооруженных бандеровцев», – сообщил политик.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 08.08.18

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