Резиденты СЭЗ Крыма пополнили бюджет на 4 миллиарда рублей

В министерстве финансов Крыма отмечают увеличение числа участников свободной экономической зоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на начало июля насчитывалось 1324 резидента СЭЗ. Вместе с тем отмечается снижение поступлений по налогу на прибыль.

«Налога на прибыль уплачено уже 674 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом есть снижение. Это связано со льготами. В прошлом году был большой прирост участников, поэтому безусловно льготная ставка дает снижение по налогу на прибыль», – пояснила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В начале 2016 года насчитывалось 274 участника СЭЗ, в начале 2017 года – 749 участников, в начале 2018 года – 1303. В первом полугодии 2017 года поступления по налогу на прибыль составляли 865 миллионов рублей. Вместе с тем поступления по налогу на доходы физлиц за первое полугодие этого года составили 1 миллиард 961 миллион рублей, что на 279 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом поступления от участников СЭЗ, по данным министерства финансов, продолжают расти, бюджет за счет резидентов в первом полугодии 2018 года пополнился на 4,1 миллиарда рублей.

Всего за семь месяцев этого года в бюджет Крыма поступило 22,5 миллиарда рублей. Как сообщили в министерстве финансов, бюджетные расходы по мероприятиям ФЦП за семь месяцев составили 28,4 миллиардов рублей. В прошлом году за аналогичный период расходы по федеральной целевой программе по развитию Крыма составили 10,3 миллиардов рублей.

В то же время, улучшилась финансовая дисциплина в муниципалитетах в части освоения средств бюджета. Ранее неспособность чиновников в регионах своевременно использовать выделенные деньги неоднократно становилась причиной разгромной критики главы Крыма Сергея Аксенова.

«Если говорить о расходах, то динамика по отношению к прошлому году положительная. Есть муниципалитеты, которые мы отметили. На первом месте по исполнению у нас Джанкойский район, Красногвардейский район. Они очень стабильно, ровно работают. Городские муниципальные образования, где есть большие объекты, сроки сдачи которых приходятся на конец года, попали в число тех, у кого более низкий процент исполнения собственных расходов», – рассказала Кивико.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.08.18

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