Киевская эскорт-подруга Бориса Немцова прошла в финал «Мисс Украина Вселенная»

Бывшая подруга убитого 3 года назад российского политика Бориса Немцова оказалась в финале престижного конкурса красоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25-летняя украинская модель Анна Дурицкая поборется за корону «Мисс Украина Вселенная» с еще 16-ю финалистками 14 августа в Киеве. Они были выбраны из трех тысяч претенденток.

В случае успеха она представит Украину на международном этапе одноименного конкурса. Денежный приз самой красивой девушке составляет четверть миллиона долларов. Впрочем, на бедность девушке Немцова жаловаться не приходиться. По данным украинских СМИ, она владеет 4-мя квартирами в центре украинской столицы, которые сдает в аренду.

По словам самой конкурсантки, она занимается благотворительностью – помогает школе-интернату в родном городе (Белая Церковь). А выиграть конкурс «Мисс Украина Вселенная» – это ее мечта. Любовь, по ее мнению, это «чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ – это значит понимать истинный смысл жизни».

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту в Москве. Единственным свидетелем преступления была украинская модель, которая в момент убийства была вместе с ним.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 08.08.18

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